Франція розгляне резолюцію про арешт заморожених активів РФ на користь України, - ЗМІ

Як зазначається, у проєкті резолюції міститься заклик до Європейського Союзу, НАТО та інших союзників "продовжувати та посилювати свою політичну, економічну та військову підтримку України".

У документі також є кілька моментів, які обов’язково будуть обговорюватися, зокрема питання процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, якому резолюція закликає "покласти край".

Питання російських активів стало особливо актуальним, оскільки в Європі почастішали заклики до їх конфіскації. У тексті резолюції закликається ЄС до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.