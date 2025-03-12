Франция рассмотрит резолюцию об аресте замороженных активов РФ в пользу Украины, - СМИ

Как отмечается, в проекте резолюции содержится призыв к Европейскому Союзу, НАТО и другим союзникам "продолжать и усиливать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".

В документе также есть несколько моментов, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вопрос процесса вступления Украины в ЕС, присутствия французских солдат на украинской земле в случае мирного соглашения и импорта российского газа странами ЕС, которому резолюция призывает "положить конец".

Вопрос российских активов стал особенно актуальным, поскольку в Европе участились призывы к их конфискации. В тексте резолюции призывается ЕС к немедленному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.