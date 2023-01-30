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Франция рассмотрит вопросы подготовки украинских пилотов истребителей

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Понедельник 30 января 2023 21:54
Франция рассмотрит вопросы подготовки украинских пилотов истребителей Фото: Франция рассмотрит вопросы подготовки украинских пилотов измучителей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей. Этот вопрос должен рассматриваться во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра обороны Франции Себастьена Лекорню.

"Я слышал, что многие эксперты высоко отзываются о французских самолетах и их пилотах. Я, конечно, был бы очень рад, если бы украинские пилоты могли научиться управлять французскими самолетами и использовать этот опыт для обеспечения победы", - сказал помощник.

Издание отмечает, что в последние дни несколько европейских и американских официальных лиц указали, что двери для отправки истребителей в Украину больше не закрыты.

По мнению главы комитета по обороне Франции в Национальной ассамблее Томаса Гассилуда, решение об обучении украинских пилотов французским истребителям имело смысл лишь в том случае, если бы правительство приняло решение о безвозмездной передаче самолетов.

Министерство обороны Франции заявило в понедельник, что оно еще не получило официального запроса на истребители от Украины и сосредоточилось на более неотложных потребностях страны в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

Кроме того, о возможности передачи авиации Украине заговорили в США и Нидерландах.

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