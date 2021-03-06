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Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов

Новина українською → Париж, Суббота 06 марта 2021 17:28
Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов Фото: флаг Франции (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Левицкий

Франция и Россия в декабре 2020 года обменялись выдворением дипломатов. Однако высылка дипломатов проходила тайно.

Об этом сообщило французское издание Les Echos со ссылкой на источники.

Причиной выдворение российского дипломата из Франции стал шпионский скандал. Одного из чиновников экономической службы российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из Франции.

Россия в ответ приняла зеркальные меры, выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

Ни Москва, ни Париж официально о выдворении дипломатов не сообщали. Кроме того, в российском посольстве в Париже отказались комментировать "утечки информации в СМИ".

Напомним, в начале февраля российский МИД выдворил трех европейских дипломатов. Москва обвинила их в якобы участии в демонстрациях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Страны ЕС в ответ также выслали российских дипломатов, но в Москве это решение назвали "безосновательным".

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