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Франція та Росія таємно обмінялися видворенням дипломатів

Новость на русском → Париж, Субота 06 березня 2021 17:28
Франція та Росія таємно обмінялися видворенням дипломатів Фото: прапор Франції (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитро Левицький

Франція та Росія у грудні 2020 року обмінялися видворенням дипломатів. Однак видворення дипломатів відбувалося таємно.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела.

Причиною видворення російського дипломата з Франції став шпигунський скандал. Одного з посадовців економічної служби російського посольства в Парижі запідозрили у шпигунстві та вислали з Франції.

Росія у відповідь вжила дзеркальних заходів, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Ні Москва, ні Париж офіційно про видворення дипломатів не повідомляли. Крім того, в російському посольстві в Парижі відмовилися коментувати "витоки інформації в ЗМІ".

Нагадаємо, на початку лютого російський МЗС видворив трьох європейських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито участі в демонстраціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Країни ЄС у відповідь також вислали російських дипломатів, але в Москві це рішення назвали "безпідставним".

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