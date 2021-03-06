Франція та Росія таємно обмінялися видворенням дипломатів
Франція та Росія у грудні 2020 року обмінялися видворенням дипломатів. Однак видворення дипломатів відбувалося таємно.
Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела.
Причиною видворення російського дипломата з Франції став шпигунський скандал. Одного з посадовців економічної служби російського посольства в Парижі запідозрили у шпигунстві та вислали з Франції.
Росія у відповідь вжила дзеркальних заходів, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.
Ні Москва, ні Париж офіційно про видворення дипломатів не повідомляли. Крім того, в російському посольстві в Парижі відмовилися коментувати "витоки інформації в ЗМІ".
Нагадаємо, на початку лютого російський МЗС видворив трьох європейських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито участі в демонстраціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Країни ЄС у відповідь також вислали російських дипломатів, але в Москві це рішення назвали "безпідставним".