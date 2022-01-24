Франция рекомендует отложить поездки в Украину

МИД Франции рекомендует не выезжать в приграничные районы на севере и востоке Украины. А также отложить срочные поездки в Украину.

"В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность и официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны. Насколько это возможно, целесообразно отложить ненужные или срочные поездки в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, РБК-Украина в посольстве Франции сообщили, что дипломатическое ведомство готово адаптировать позицию по репатриации дипломатов в соответствии с развитием ситуации безопасности в Украине

"В обновленных советах для путешественников мы уже выразили беспокойство по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", - сообщили в посольстве.