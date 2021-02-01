Франция рекомендует Германии отказаться от "Северного потока-2"

Германии следует отказаться от проекта "Северный поток-2", поскольку нынешних санкций против Российской Федерации недостаточно. Необходимость в новом газопроводе сомнительна.

Об этом в интервью радио France Inter заявил госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон.

По его словам, Германия могла бы отказаться от газопровода в качестве реакции на репрессии в России, связанные с жестким подавлением массовых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Бон отметил, что решать судьбу газопровода должна Германия, а руководство Франции всегда считало этот проект сомнительный.

"Мы должны пойти дальше, вариант "Северного потока-2" рассматривается, но это решение Германии, поскольку он находится в Германии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа.

Потенциальный следующий канцлер Германии Армин Лашет подтвердил свою позицию в отношении газопровода "Северный поток-2", заявив, что это экономический проект и Берлин в нем заинтересован.