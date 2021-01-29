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В Германии объяснили, почему не отказываются от "Северного потока-2"

Берлин, Пятница 29 января 2021 15:41
В Германии объяснили, почему не отказываются от "Северного потока-2"
Фото: Родерих Кизеветтер (flickr.com/reservistenverband)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня строительство российского газопровода "Северный поток-2" находится на финишной прямой. Блокирование строительства газопровода сейчас является политически неверным для Германии по двум причинам.

Об этом заявил немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), представитель комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Родерих Кизеветтер в интервью Deutsche Welle.

"Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора", - пояснил политик.

Он добавил, что газопровод "Северный поток-2" обеспечит Германии больше влияния на Россию.

"В том случае, если проект будет достроен, а закупки газа будут увязаны с вопросом политики России в минском процессе, в вопросах востока Украины и Крыма, действия России в Сирии и Ливии, в вопросах расследования отравления Скрипалей, заказного убийства в Берлине или отравления Навального", - подчеркнул Кизеветтер.

Напомним, новый глава ХДС заявлял, что поддерживает позицию официального Берлина по строительству "Северного потока-2".

Добавим, в Польше допускали блокирование строительства "Северного потока-2", но не Германией.

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Новости Украины Политика ГерманиястроительствогазопроводСеверный поток-2

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