Байден считает "Северный поток-2" плохим для Европы и изучит санкции

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает газопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Он намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа против него.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге.

"Президент по-прежнему считает "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода, и мы будем проводить обзор этих мер", - заявила она.

По ее словам, Белый дом также намерен продолжать обсуждение этого проекта с европейскими партнерами.

Напомним, 19 января Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельцев. Российское судно должно достроить последний участок "Северного потока-2".

Кроме того, недавно кандидат на пост госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "плохой идеей" строительство российского газопровода "Северный поток-2". Он пообещал, что команда Байдена будет препятствовать реализации этого проекта.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена против "Северного потока-2". Команда Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода.