Франция рассматривает вывод войск из Мали

По его словам, в ближайшие дни состояться консультации с союзниками. После этого французское правительство примет решение о том, продолжать ли свое долгосрочное военное присутствие в Мали. Основное внимание в ходе дебатов было уделено тому, как будет продолжаться борьба с терроризмом в регионе Сахеля. Он не исключил вывода француских войск из Мали.