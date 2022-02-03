Франція розглядає виведення військ з Малі

Франція розглядає можливість виведення своїх військ з Малі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За його словами, найближчими днями відбудуться консультації з союзниками. Після цього французький уряд прийме рішення про те, чи продовжувати свою довгострокову військову присутність в Малі. Основна увага в ході дебатів була приділена тому, як триватиме боротьба з тероризмом в регіоні Сахеля. Він не виключив виведення француських військ з Малі.
Нагадаємо, що у Малі загинули миротворці ООН. Ще кілька людей поранені в результаті вибуху.