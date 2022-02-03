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Франція розглядає виведення військ з Малі

Автор: Наталья Скороход

Франція розглядає можливість виведення своїх військ з Малі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, найближчими днями відбудуться консультації з союзниками. Після цього французький уряд прийме рішення про те, чи продовжувати свою довгострокову військову присутність в Малі. Основна увага в ході дебатів була приділена тому, як триватиме боротьба з тероризмом в регіоні Сахеля. Він не виключив виведення француських військ з Малі.

Нагадаємо, що у Малі загинули миротворці ООН. Ще кілька людей поранені в результаті вибуху.

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