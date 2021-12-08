ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мали произошел взрыв: погибли семь миротворцев ООН, еще трое серьезно ранены

Новина українською →
Мали, Среда 08 декабря 2021 23:39
В Мали произошел взрыв: погибли семь миротворцев ООН, еще трое серьезно ранены Фото: в Мали произошел взрыв: погибли семь миротворцев ООН, еще трое серьезно ранены (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В африканской стране Мали произошел взрыв. В результате погибли семь миротворцев ООН, а еще трое - получили серьезные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел в районе Бандиагара, когда колонна миротворцев направлялась в город Севаре. Нападение совершили боевики, связываемые с Аль-Каидой или группировкой "Исламское государство".

Мали в настоящее время являются эпицентром боевых действий джихадистов. Военный конфликт длится с 2012 года и в течение трех лет распространился на соседние страны Нигер и Буркина-Фасо. В результате боевых действий тысячи людей по всему региону стали жертвами, около двух миллионов сбежали из страны.

Ранее мы писали, что в Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН. Четверо серьезно ранены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мали
NEWS
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины