Франция не рассматривает признание вакцин от COVID-19, которые не используются в стране

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудила с главой МИД Франции Клеманом Боном борьбу с COVID-19 и сертификаты о вакцинации. Было отмечено, что Париж пока не рассматривает вопрос признания вакцин, которые не применяются на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины .

Отмечается, что в ходе беседы Клеман Бон приветствовал активный диалог Украины с Еврокомиссией о признании украинских сертификатов о вакцинации в ЕС. Вместе с тем министр подчеркнул, что Франция пока не рассматривает возможность признания вакцин, которые не используются на территории страны.

Кроме того, по его словам, Франция сохраняет право устанавливать на национальном уровне ограничения на въезд из стран, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стефанишина в свою очередь отметила заинтересованность Украины в дополнительных поставках вакцины от коронавируса.