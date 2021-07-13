ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Франція не розглядає визнання вакцин від COVID-19, які не використовуються в країні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 липня 2021 16:42
Франція не розглядає визнання вакцин від COVID-19, які не використовуються в країні Фото: Франція не розглядає визнання вакцин від коронавірусу, які не застосовуються в країні (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина обговорила з главою МЗС Франції Клеманом Боном боротьбу з COVID-19 і сертифікати про вакцинації. Було відзначено, що Париж поки не розглядає питання визнання вакцин, які не застосовуються на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну України.

Відзначається, що в ході бесіди Клеман Бон привітав активний діалог України з Єврокомісією про визнання українських сертифікатів про вакцинацію в ЄС. Разом з тим міністр підкреслив, що Франція поки не розглядає можливість визнання вакцин, які не використовуються на території країни.

Крім того, за його словами, Франція зберігає право встановлювати на національному рівні обмеження на в'їзд з країн, де зафіксовано високий рівень захворюваності коронавірусної інфекції.

Стефанишина своєю чергою зазначила зацікавленість України в додаткових постачань вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Клеман Бон закликав відмовитися від російської і китайської вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Вакцина Коронавірус
NEWS
Проблема не у форматі: посол Франції озвучив позицію по розширенню "нормандської четвірки"
Проблема не у форматі: посол Франції озвучив позицію по розширенню "нормандської четвірки"
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента