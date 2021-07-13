Франція не розглядає визнання вакцин від COVID-19, які не використовуються в країні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина обговорила з главою МЗС Франції Клеманом Боном боротьбу з COVID-19 і сертифікати про вакцинації. Було відзначено, що Париж поки не розглядає питання визнання вакцин, які не застосовуються на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну України.

Відзначається, що в ході бесіди Клеман Бон привітав активний діалог України з Єврокомісією про визнання українських сертифікатів про вакцинацію в ЄС. Разом з тим міністр підкреслив, що Франція поки не розглядає можливість визнання вакцин, які не використовуються на території країни.

Крім того, за його словами, Франція зберігає право встановлювати на національному рівні обмеження на в'їзд з країн, де зафіксовано високий рівень захворюваності коронавірусної інфекції.

Стефанишина своєю чергою зазначила зацікавленість України в додаткових постачань вакцини від коронавірусу.