Франция расследует причастность Total к поставкам топлива российской армии

Франция проведет расследование причастности нефтяной компании TotalEnergies к поставкам реактивного топлива для российских военных. Министр транспорта Клеман Бон заявил, что пока информации недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это чрезвычайно серьезная тема, поэтому необходимо провести расследование того, имел ли место, вольно или невольно, обход санкций или поставки энергии, которую произвела компания, французская или другая", - заявил министр в эфире France 2. Бон, который сказал, что у него недостаточно информации, чтобы принять чью-либо сторону по этому вопросу, был первым представителем французского правительства, который прокомментировал обвинения, которые могут подорвать усилия президента Эммануэля Макрона в переговорах по Украине.