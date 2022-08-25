Франція розслідує причетність Total до поставок палива російській армії

Франція проведе розслідування причетності нафтової компанії TotalEnergies до поставок реактивного палива для російських військових. Міністр транспорту Клеман Бон заявив, що поки інформації недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, вільно чи мимоволі, обхід санкцій або постачання енергії, яку виробила компанія, французька або інша", - заявив міністр в ефірі France 2. Бон, який сказав, що у нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону з цього питання, був першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення, які можуть підірвати зусилля президента Еммануеля Макрона в переговорах по Україні.