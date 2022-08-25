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Франція розслідує причетність Total до поставок палива російській армії

Фото: Франція проведе розслідування причетності Total до поставок палива російській армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Франція проведе розслідування причетності нафтової компанії TotalEnergies до поставок реактивного палива для російських військових. Міністр транспорту Клеман Бон заявив, що поки інформації недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, вільно чи мимоволі, обхід санкцій або постачання енергії, яку виробила компанія, французька або інша", - заявив міністр в ефірі France 2.

Бон, який сказав, що у нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону з цього питання, був першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення, які можуть підірвати зусилля президента Еммануеля Макрона в переговорах по Україні.

Газета Le Monde повідомила у середу, що TotalEnergies брала участь в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком"

Газета Le Monde повідомила, що авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до нанесення авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому TotalEnergies володіє 49%.

TotalEnergies, яка, на відміну від великих західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, попри критику, заявила, що не експлуатує інфраструктуру, яка постачала б російських військових, і нічого не знає про потенційне виробництво авіакеросину її діловими партнерами.

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