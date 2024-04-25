Франція просить Грецію надати ППО для закриття неба на час Олімпіади, - ЗМІ

Олімпійські ігри - 2024

Цього року Олімпаіда пройде у Франції з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон виразив побоювання щодо втручання Росії в проведення Олімпійських ігор 2024.

Додамо, Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом усунути від участі в літніх Іграх у Парижі деяких російських спортсменів.

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