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Франція просить Грецію надати ППО для закриття неба на час Олімпіади, - ЗМІ

Фото: Франція просить ППО на час проведення Олімпіади (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Франція просить Грецію надати зенітну систему CROTALE для прикриття повітряного простору під час Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Система CROTALE французького виробництва приєдналася до P.A. у 2003 році має пускові установки з дальністю 11-20 км і максимальною висотою ураження 6 км.

Олімпійські ігри - 2024

Цього року Олімпаіда пройде у Франції з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон виразив побоювання щодо втручання Росії в проведення Олімпійських ігор 2024.

Додамо, Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом усунути від участі в літніх Іграх у Парижі деяких російських спортсменів.

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ФранціяОлімпіада 2024