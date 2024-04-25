Франция просит Грецию предоставить ПВО для закрытия неба на время Олимпиады, - СМИ

Олимпийские игры - 2024

В этом году Олимпаида пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макронвыразил опасения по поводу вмешательства России в проведение Олимпийских игр 2024 года.

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом отстранить от участия в летних Играх в Париже некоторых российских спортсменов.

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