Франция просит Грецию предоставить ПВО для закрытия неба на время Олимпиады, - СМИ

Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
Система CROTALE французского производства присоединилась к PA в 2003 году, имеет пусковые установки с дальностью 11-20 км и максимальной высотой поражения 6 км.
В этом году Олимпаида пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже.
Президент Франции Эмманюэль Макронвыразил опасения по поводу вмешательства России в проведение Олимпийских игр 2024 года.
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