Франция просит Грецию предоставить ПВО для закрытия неба на время Олимпиады, - СМИ
Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
По данным осведомленных источников, близких к изданию, Париж намерен предоставить Украине зенитные системы, однако ему нужна союзническая помощь для обеспечения противовоздушной обороны критической инфраструктуры на время проведения Олимпийских игр.
"Соответствующая переписка между Афинами и Парижем началась на дипломатическом уровне в ноябре прошлого года. Французы предлагают два способа транспортировки массива. Или по модели разработки Patriot компании PA в Саудовской Аравии для охраны критически важной инфраструктуры, однако неизвестно, покроют ли они расходы, как в случае с Эр-Риядом. Или из-за аренды на срок, длиннее продолжительности Олимпийских игр", - отмечает издание.
Система CROTALE французского производства присоединилась к PA в 2003 году, имеет пусковые установки с дальностью 11-20 км и максимальной высотой поражения 6 км.
Олимпийские игры - 2024
В этом году Олимпаида пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже.
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