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Франція продовжить видавати візи росіянам, але із серйозними обмеженнями

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Париж, Вівторок 27 вересня 2022 22:37
Франція продовжить видавати візи росіянам, але із серйозними обмеженнями Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція продовжить видавати візи громадянам Росії, але з серйозними обмеженнями і лише тим, хто їх справді заслуговує.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Це не стосується представників режиму, агресорів війни. Це стосується низки громадян Росії, які можуть і повинні мати можливість виїжджати за кордон. Тому ми продовжимо видавати візи", - заявила міністр.

Також, за її словами, за потреби кожен випадок подання на візу розглядатиметься окремо. Посольства та МЗС перевірятимуть, чи справді особа, яка клопочеться про надання притулку, чи візи, має на неї право і чи повною мірою відповідає критеріям Женевської конвенції.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва. Також вона під час брифінгу заявила, що завтра Франція направить в Україну найбільшу партію гуманітарних вантажів. Для цього зафрахтоване окреме судно.

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