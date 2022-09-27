Франция продолжит выдавать визы россиянам, но с серьезными ограничениями
Франция продолжит выдавать визы гражданам России, но с серьезными ограничениями и только тем, кто их действительно заслуживает.
Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Это не относится к представителям режима, агрессоров войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь возможность выезжать за границу. Поэтому мы продолжим выдавать визы", - заявила министр.
Также, по ее словам, при необходимости каждый случай подачи на визу будет рассматриваться отдельно. Посольства и МИД будут проверять, действительно ли лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, или визы, имеет на него право и соответствует ли в полной мере критериям Женевской конвенции.
Напомним, сегодня глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев. Также она в ходе брифинга заявила, что завтра Франция направит в Украину крупнейшую партию гуманитарных грузов. Для этого зафрахтовано отдельное судно.
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