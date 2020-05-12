Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля

Во Франции вступил в силу закон о продлении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 10 июля. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что данный закон направлен на предотвращение второй волны коронавируса в стране. В частности, закон запрещает проезд далее, чем на расстояние 100 км от дома, продолжает действовать "масочный режим" в общественном транспорте, а также запрещено проведение собраний с более 10 участниками.

Данный закон был принят парламентом Франции в субботу, 9 мая. При этом он был рассмотрен Конституционным судом Франции в понедельник, который снял некоторые положения, разрешив правительству назначать карантин для иностранных туристов без постановления судьи.

На данный момент во Франции зарегистрировано более 177 тысяч зараженных коронавирусом, а также 26 тысяч летальных случаев.

Напомним, с 11 мая во Франции начали ослаблять введенные ранее строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Так, открылись непродовольственные магазины, а также отменены обязательные пропуски на поездки в пределах 100 км от дома.

Также РБК-Украина писало, что во Франции обнаружили новый очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 после того, как группа людей побывала на похоронной церемонии.