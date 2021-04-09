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Франция призвала РФ разъяснить через ОБСЕ мотивы передвижения войск возле границы с Украиной

Автор: РБК-Украина

Франция призвала Россию разъяснить через ОБСЕ цель передвижения войск возле границы с Украиной. В Париже выразили глубокую озабоченность передвижением российских вооруженных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии германии Хайко Маасом.

Сообщается, что Париж "считает важным и неотложным", чтобы Россия через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснила структуру и мотивы передвижений своих войск на границе с Украиной.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - говорится в заявлении.

Также Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В этом контексте Франция напоминает, что она не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями", - отметили в МИД Франции.

По словам Ле Дриана, Париж продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что переговоры лидеров Германии, Франции и Украины об эскалации на Донбассе и стягивании российских войск пройдут очень скоро.

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