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Франція закликала РФ роз'яснити через ОБСЄ мотиви пересування військ біля кордону з Україною

Автор: РБК-Україна

Франція закликала Росію роз'яснити через ОБСЄ мету пересування військ біля кордону з Україною. У Парижі висловили глибоку стурбованість пересуванням російських збройних сил.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Франції.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови главою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блинкеном і главою дипломатії німеччини Гайко Маасом.

Повідомляється, що Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру і мотиви своїх пересувань військ на кордоні з Україною.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - йдеться в заяві.

Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили в МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною в рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що переговори лідерів Німеччини, Франції та України про ескалацію на Донбасі і стягування російських військ пройдуть дуже скоро.

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