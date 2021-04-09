Франція закликала РФ роз'яснити через ОБСЄ мотиви пересування військ біля кордону з Україною

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови главою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блинкеном і главою дипломатії німеччини Гайко Маасом.

Повідомляється, що Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру і мотиви своїх пересувань військ на кордоні з Україною.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - йдеться в заяві.

Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили в МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною в рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.