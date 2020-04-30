Франция призвала досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против возобновления футбольного сезона в Испании, Италии, Германии и Англии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Le Parisien.

Во вторник, 28 апреля, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Другие страны должны принять решения в ближайшие дни.

По данным издания, высокопоставленные чиновники французского правительства ведут переговоры с коллегами из европейских стран о досрочном завершении сезона.

Кроме французской Лиги 1 решение не доигрывать сезон приняла Королевская футбольная федерация Нидерландов. Подобному примеру могут последовать и в Бельгии.

Напомним, УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020. Европейские лиги должны подать свои планы по восстановлению или досрочного завершения внутренних соревнований до 25 мая.

Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства. В противном случае клубы будут недопущенные к еврокубкам.