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Франція призначила спецпосланника з питань допомоги та відновлення України

Фото: П'єр Гайльбронн, спеціальний посланник з питань допомоги та відновлення України (twitter.com/HeilbronnPierre)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон призначив спецпосланника з питань допомоги та відновлення України. Ним став колишній віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку з політики та партнерств П'єр Гайльбронн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гайльбронна.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру Еммануеля Макрона, який призначив мене спеціальним посланником з питань допомоги та відновлення України. З огляду на цей величезний виклик я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції з відновлення України", - написав Гайльброн.

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