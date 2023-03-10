RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция назначила спецпосланника по помощи и восстановлению Украины

Фото: Пьер Гайльбронн, специальный посланник по вопросам помощи и восстановлению Украины (twitter.com/HeilbronnPierre)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил спецпосланника по помощи и восстановлению Украины. Им стал бывший вице-президент Европейского банка реконструкции и развития по политике и партнерствам Пьер Гайльбронн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гайльбронна.

"Для меня чрезвычайная честь получить доверие Эммануэля Макрона, который назначил меня специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я буду стремиться координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - написал Гайльброн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеФранция