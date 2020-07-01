Франция пригласила Украину помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ

Франция направила Украине приглашения присоединиться к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Бортовые самописцы прибудут в Леон 20 июля.

Об этом сообщил в Facebook Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины.

Он отметил, что украинские эксперты смогут приобщиться к расшифровке "черных ящиков".

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля", - написал Енин.

Как известно, украинский самолет компании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Пассажирский самолет был поражен двумя ракетами во время вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ должна начаться в июле этого года.

В конце июня стало известно, что Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

РБК-Украина писало, что Канада отправит во Францию своих экспертов для расшифровки "черных ящиков".