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Франция пригласила Лаврова в Париж для подготовки саммита Путина и Байдена

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Париж, Понедельник 21 февраля 2022 17:20
Франция пригласила Лаврова в Париж для подготовки саммита Путина и Байдена Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригласил российского коллегу Сергея Лаврова в Париж для подготовки саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Такой визит может состояться 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Сообщается, что в разговоре с Лавровым французским министром подтвердил важность скорейшего проведения встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Он также призвал главу МИД России использовать свое влияние на представителей "ЛДНР", которые отказываются от встречи.

Кроме того, Ле Дриан предложил российскому коллеге приехать в пятницу, 25 февраля, в Париж для проведения подготовительных консультаций к саммиту Путина и Байдена. Но такой саммит может пройти только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин согласились на саммит по безопасности, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев приветствует такой саммит и надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.

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