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Франция предупредила об угрозе интернационализации конфликта в Карабахе

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении об угрозе интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе. Он также заявил о необходимости прекращения вооруженных действий.

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Об этом говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщается, Ле Дриан провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами в Баку и Ереване. В ходе этих бесед он заявил о необходимости урегулирования конфликта без промедления и предварительных условий.

"Я подчеркнул решимость Франции как сопредседателя Минской группы беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Ле Дриан.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе присутствуют боевики джихадистских группировок из Сирии.

Кроме того, президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать новой большой проблемой вплоть до того, что Кавказ может превратиться в Сирию.

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