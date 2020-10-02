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Франція попередила про загрозу інтернаціоналізації конфлікту в Карабаху

П'ятниця 02 жовтня 2020 14:00
Франція попередила про загрозу інтернаціоналізації конфлікту в Карабаху
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com le Parisien)
Автор: Андрій Козловський

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив глав зовнішньополітичних відомств Азербайджану та Вірменії про загрозу інтернаціоналізації конфлікту в Нагірному Карабасі. Він також заявив про необхідність припинення збройних дій.

Про це йдеться в заяві французького відомства.

Як повідомляється, Ле Дріан провів кілька телефонних розмов зі своїми колегами в Баку і Єревані. В ході цих бесід він заявив про необхідність врегулювання конфлікту без зволікання і попередніх умов.

"Я підкреслив рішучість Франції як співголови Мінської групи неупереджено зіграти свою роль з тим, щоб домогтися припинення бойових дій і швидкого відновлення переговорів без попередніх умов під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в зоні конфлікту у Нагірному Карабасі присутні бойовики джихадистських угруповань з Сирії.

Крім того, президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі може стати новою великою проблемою аж до того, що Кавказ може перетворитися в Сирію.

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