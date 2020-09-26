ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Франция предложила Украине помощь в деле АН-26

Автор: Дмитрий Левицкий

Франция отреагировала на катастрофу военного самолета АН-26 в Чугуеве. Париж готов предоставить украинской стороне любую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили

Самые читаемые новости

Отметим, Франция помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing украинской авиакомпании МАУ, которая произошла под Тегераном. Французские специалисты добыли информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, один из которых имел механические повреждения.

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет АН-26 разбился возле Чугуева. Самолет упал во время захода на посадку. На его борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил лишь один курсант.

В Харьковской ОГА сообщали, что "черные ящики" уже достали из АН-26.

Как писало РБК-Украина, на трагедию в Чугуеве уже отреагировали в Европейском союзе, Соединенных Штатах, НАТО и других странах мира.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранциякатастрофаЧугуевАН-26Самолет