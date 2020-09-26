Франція запропонувала Україні допомогу у справі АН-26

Франція відреагувала на катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві. Париж готовий надати українській стороні будь-яку допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

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Зазначимо, Франція допомагала в розслідуванні катастрофи пасажирського Boeing української авіакомпанії МАУ, яка сталася під Тегераном. Французькі фахівці добули інформацію з бортових самописців збитого літака, один з яких мав механічні пошкодження.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва. Літак впав під час заходу на посадку. На його борту перебували 7 офіцерів та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив лише один курсант.

У Харківській ОДА повідомляли, що "чорні скриньки" вже дістали з АН-26.

Як писало РБК-Україна, на трагедію в Чугуєві вже відреагували в Європейському союзі, Сполучених Штатах, НАТО та інших країнах світу.