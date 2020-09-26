ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Франція запропонувала Україні допомогу у справі АН-26

Автор: Дмитро Левицький

Франція відреагувала на катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві. Париж готовий надати українській стороні будь-яку допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили

Популярні новини

Зазначимо, Франція допомагала в розслідуванні катастрофи пасажирського Boeing української авіакомпанії МАУ, яка сталася під Тегераном. Французькі фахівці добули інформацію з бортових самописців збитого літака, один з яких мав механічні пошкодження.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва. Літак впав під час заходу на посадку. На його борту перебували 7 офіцерів та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив лише один курсант.

У Харківській ОДА повідомляли, що "чорні скриньки" вже дістали з АН-26.

Як писало РБК-Україна, на трагедію в Чугуєві вже відреагували в Європейському союзі, Сполучених Штатах, НАТО та інших країнах світу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціякатастрофаЧугуевАН-26Літак