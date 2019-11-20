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Франция предлагает изменить процедуру вступления в ЕС

Новости » Политика     20.11.2019 - 03:59
Франция предлагает изменить процедуру вступления в ЕС
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Предложения направили государствам-членам ЕС

Франция направила другим государствам-членам Европейского союза предложения по изменению процедуры принятия в объединение новых членов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, которая будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, ЕС будет иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

В настоящее время процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате поделен на 35 тематических блоков - от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, которые внедряются одновременно.

Франция же предлагает заменить одновременное внедрение тематических блоков поэтапным процессом, где каждый из этапов будет сопровождаться отдельными переговорами. Успешное завершение одного этапа позволит стране участвовать в соответствующих программах и проєктах ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила присоединение Хорватии к шенгенской зоне.

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