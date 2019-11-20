ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція пропонує змінити процедуру вступу до ЄС

Новини » Політика     20.11.2019 - 03:59
Франція пропонує змінити процедуру вступу до ЄС
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Пропозиції направили державам-членам ЄС

Франція направила іншим державам-членам Європейського союзу пропозиції щодо зміни процедури прийняття до об’єднання нових членів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пропозиції Франції передбачають запровадження нової процедури, що складатиметься із семи етапів із "суворими умовами для ефективного переходу на європейські норми і стандарти" країни-кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, ЄС матиме право в будь-який момент зупинити переговори про вступ, якщо вирішить, що країна-кандидат відходить від стандартів об’єднання.

Нині процес впровадження європейського законодавства в країні-кандидаті поділений на 35 тематичних блоків - від стандартів продуктів харчування до питань зовнішньої політики й безпеки, які впроваджуються одночасно.

Франція ж пропонує замінити одночасне впровадження тематичних блоків поетапним процесом, де кожен з етапів супроводжуватиметься окремими переговорами. Успішне завершення одного етапу дозволить країні брати участь у відповідних програмах і проєктах ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія схвалила приєднання Хорватії до шенгенської зони.

ЄС погодив бюджет на 2020 рік В ЄС розкритикували вибори в Білорусі
Новини України Евросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся