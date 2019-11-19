Франция предлагает изменить правила для вступления в Евросоюз

Франция предлогает ввести новые правила для вступления в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Europe.

Сообщается, что страны будут присоединяться к ЕС путем постепенной ассоциации, согласно новым правилам.

"Осуществление реформ предусматривается пошаговым процессом из семи стадий, в течение которого страна-кандидат будет получать доступ к избранным программам и фондов ЕС, прежде чем дойти до полноценного членства на финальной стадии", - говорится в сообщении.

Отметим, что предложение Франции называют результатом консультаций с Германией, Нидерландами и Данией.

На данный момент началом для расширения является открытие переговоров о присоединении со странами-кандидатами, охватывающие 35 отдельных отраслей европейского права. После того, как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают как полноправных членов.

Напомним, вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время Брюссель не может пообещать Украине членство в Европейском союзе.

Как сообщало РБК-Украина, ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Она подчеркнула, что Брюссель должен не только ускорить выполнение соглашения, но и углубить секторальное сотрудничество.