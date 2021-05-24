Франция потребовала освободить задержанного после посадки самолета Ryaniar Протасевича

Франция настаивает на немедленном освобождении одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, гражданки РФ Софии Сапеги, задержанных в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryaniar . В МИД страны также призвали ввести новые санкции против властей Беларуси.

"Мы требуем немедленного освобождения господина Протасевича и госпожи Сапеги, а также политзаключенных, арестованных и содержащихся под стражей в Беларуси", - цитирует пресс-служба главу МИД.

По его словам, он провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и подтвердил ей, что Франция будет действовать решительно. "Чтобы обеспечить единый и жесткий ответ европейцев в соответствии с их позицией с начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Теперь этот ответ должен включать в себя сильные дополнительные санкции против белорусского режима", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что Париж решительно осуждает действия белорусских властей, которые представляют собой незаконное посягательство на безопасность международной гражданской авиации. "Они также являются еще одной серьезной атакой на права белорусского народа на фоне неизбирательных репрессий, осуществляемых режимом", - добавил Жан-Ив Ле Дриан.