Франция потратит 85 млн евро на закупку САУ Caesar взамен переданных Украине

Франция инвестирует 85 млн евро в постройку 18 орудий Caesar взамен переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar во французской армии сократился почти на четверть.

Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Перед началом российского вторжения в Украину на вооружении французской армии находилось 76 САУ Caesar с дальностью действия 40 километров. Выпуском современных пушек занимается промышленная группа Nexter. По ее данным, производство одной системы Caesar в настоящее время занимает более 18 месяцев.

"Транш в 85 млн евро позволит нам восполнить переданные орудия и не навредить планам обучения и подготовки наших артиллеристов", — заявил Лекорню.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar уже работают на фронтах войны в Украине. Кроме того, Париж обещал передать значительное количество бронетранспортеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.