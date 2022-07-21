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Франция потратит 85 млн евро на закупку САУ Caesar взамен переданных Украине

Фото: Франция выделила на закупку САУ Caesar 85 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция инвестирует 85 млн евро в постройку 18 орудий Caesar взамен переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar во французской армии сократился почти на четверть.

Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Транш в 85 млн евро позволит нам восполнить переданные орудия и не навредить планам обучения и подготовки наших артиллеристов", — заявил Лекорню.

Перед началом российского вторжения в Украину на вооружении французской армии находилось 76 САУ Caesar с дальностью действия 40 километров. Выпуском современных пушек занимается промышленная группа Nexter. По ее данным, производство одной системы Caesar в настоящее время занимает более 18 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar уже работают на фронтах войны в Украине. Кроме того, Париж обещал передать значительное количество бронетранспортеров.

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