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Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих Україні

Фото: Франція виділила на закупівлю САУ Caesar 85 млн євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція інвестує 85 млн євро в будівництво 18 гармат Caesar замість переданих Україні. За 2022 рік парк САУ Caesar у французькій армії скоротився майже на чверть.

Про це заявив міністр Збройних сил Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Транш в 85 млн євро дозволить нам заповнити передані знаряддя і не нашкодити планам навчання і підготовки наших артилеристів", — заявив Лекорню.

Перед початком російського вторгнення в Україну на озброєнні французької армії перебувало 76 САУ Caesar з дальністю дії 40 кілометрів. Випуском сучасних гармат займається промислова група Nexter. За її даними, виробництво однієї системи Caesar зараз займає понад 18 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 самохідних артилерійських установок Caesar вже працюють на фронтах війни в Україні. Крім того, Париж обіцяв передати значна кількість бронетранспортерів.

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ФранціяВійськова допомога