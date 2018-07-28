Франция может построить газопровод с Испанией, - Макрон
Макрон заявил об экономической выгоде проекта
Глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государство рассматривает возможность постройки газопровода с Испанией через Пиренеи, чтобы транспортировать газ из Северной Африки и других стран. Об этом он заявил на саммите Франция-Испания-Португалия в Лиссабоне, передает агентство Reuters.
Макрон отметил, что проект может стать экономически выгодным, поскольку Франция планирует отказаться от угольных электростанций и перейти на газ.
Указано, что на саммите стороны договорились расширять связи между энергетическими сетями трех государств для сокращения изоляции от европейских рынков электроэнергии и газа и повышения энергобезопасности.
Кроме того, стороны обязались увеличить число альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ. Была подчеркнута его важность "для диверсификации источников и путей энергосообщения с целью сокращения зависимости" от Евросоюза.
Напомним, США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".