Франція може побудувати газопровід з Іспанією, - Макрон

Макрон заявив про економічну вигоду проекту

Глава Франції Еммануель Макрон повідомив, що держава розглядає можливість побудови газопроводу з Іспанією через Піренеї, щоб транспортувати газ із Північної Африки та інших країн. Про це він заявив на саміті Франція-Іспанія-Португалія у Лісабоні, передає агентство Reuters.

Макрон зазначив, що проект може стати економічно вигідним, оскільки Франція планує відмовитися від вугільних електростанцій і перейти на газ.

Зазначено, що на саміті сторони домовилися розширювати зв'язки між енергетичними мережами трьох держав для скорочення ізоляції від європейських ринків електроенергії та газу і підвищення енергобезпеки.

Крім того, сторони взяли на себе зобов'язання збільшити число альтернативних джерел енергії, включаючи зріджений природний газ. Було наголошено на його важливості "для диверсифікації джерел і шляхів енергосполучення з метою скорочення залежності" від Євросоюзу.

Нагадаємо, США можуть ввести санкції проти енергетичних компаній Німеччини та ряду інших європейських країн, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".