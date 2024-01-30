Франція попросила чітких заходів щодо імпорту з України на рівні ЄС, - Макрон

Франція закликала вжити чітких заходів щодо імпорту з України. Це сталося на тлі протестів фермерів у країні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми попросили вжити чітких заходів щодо імпорту з України, тому що сьогодні ми маємо справу з обсягами та якістю, які дестабілізують європейський ринок, чи то кури, чи зернові", - заявив Макрон під час свого візиту до Швеції.

Варто зауважити, що таку заяву президент Франції зробив після початку протестів французьких фермерів. Причиною таких протестів, зокрема, є низькі зарплати, тяжкі правила та податки на пальне.

Також частина фермерів стверджує, що дешевий імпорт зерна з України до ЄС створює нечесну конкуренцію.

Протести у Франції

Нагадаємо, французькі фермери розпочали протести по всій країні. Вони вимагають в уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

У рамках протестів учасники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, розкидають перегній вулицями, а також спалюють фури з імпортними продуктами.

Нещодавно вони пригрозили "взяти в облогу" Париж. Влада Франції на цьому фоні шукала компроміс.