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Франция поможет с водоснабжением Киева и Луганской области: Зеленский одобрил договор

Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал два закона относительно ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве и Луганской области. Французская сторона предоставляет субкредит "Киевводоканалу" и "Попаснянскому районному водоканалу".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ратификации соглашений по водоснабжению Киев и Луганской области.

Стоит отметить, что:

  • закон № 1608-ІХ "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киев" предусматривает предоставление субкредита французской стороной - "Киевводоканалу" для улучшения водоснабжения в столице Украины;
  • закон № 1609-IX «О ратификации рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно поддержки финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой воды в Луганской области" предусматривает предоставление субкредиту французской стороной - "Попаснянскому районному водоканалу" для дальнейшего улучшения водоснабжения в Луганской области.
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водоснабжениеФранцияКиевВладимир Зеленский