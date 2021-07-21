Франція допоможе з водопостачанням Києва та Луганської області: Зеленський схвалив договір

Президент Володимир Зеленський підписав два закони стосовно ратифікації угоди з Францією щодо покращення водопостачання в Києві та Луганській області. Французька сторона надає субкредит "Київводоканалу" та "Попаснянському районному водоканалу".
закон № 1608-ІХ "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві" передбачає надання субкредиту французькою стороною - "Київводоканалу" задля покращення водопостачання у столиці України;
закон № 1609-ІХ «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області" передбачає надання субкредиту французькою стороною - "Попаснянському районному водоканалу" задля подальшого покращення водопостачання в Луганській області.