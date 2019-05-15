Франция поможет России с расследованием пожара самолета в Шереметьево

Франция присоединилась к расследованию причин пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево (Москва). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Отмечается, что французская сторона намерена расследовать инцидент в качестве технического консультанта агентства, разработавшего двигатель для российского самолета

Напомним, 5 мая после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот" экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и сломались стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек. Девять человек были госпитализированы после авиакатастрофы.

Крушение самолета в Шереметьево могло произойти из-за технической неисправности и недостаточной квалификации пилотов. Оба "черных ящика" аварийного Superjet найдены в нормальном состоянии.