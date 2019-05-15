ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция поможет России с расследованием пожара самолета в Шереметьево

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 05:03
Франция поможет России с расследованием пожара самолета в Шереметьево
Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

Французская сторона будет расследовать инцидент в качестве техконсультанта агентства, разработавшего двигатель для Superjet

Франция присоединилась к расследованию причин пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево (Москва). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Отмечается, что французская сторона намерена расследовать инцидент в качестве технического консультанта агентства, разработавшего двигатель для российского самолета

Напомним, 5 мая после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот" экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и сломались стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек. Девять человек были госпитализированы после авиакатастрофы.

Крушение самолета в Шереметьево могло произойти из-за технической неисправности и недостаточной квалификации пилотов. Оба "черных ящика" аварийного Superjet найдены в нормальном состоянии.

В Мьянме при посадке потерпел аварию самолет Boeing пытался скрыть проблемы с лайнером 737 MAX, - WSJ
Новости Украины ФранциярасследованиеСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь