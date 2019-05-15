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Франція допоможе Росії з розслідуванням пожежі літака в Шереметьєво

Новини » Надзвичайні події    15.05.2019 - 05:03
Франція допоможе Росії з розслідуванням пожежі літака в Шереметьєво
Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

Французька сторона розслідуватиме інцидент як техконсультант агентства, що розробило двигун для Superjet

Франція приєдналася до розслідування причин пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво (Москва). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

Зазначається, що французька сторона має намір розслідувати інцидент як технічний консультант агентства, яке розробило двигун для російського літака

Нагадаємо, 5 травня після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот" екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував у Шереметьєво на екстрену посадку. При посадці у літака загорілися двигуни і зламалися стійки шасі. У результаті катастрофи загинула 41 людина. Дев'ять осіб були госпіталізовані після авіакатастрофи.

Катастрофа літака в Шереметьєво могла статися через технічну несправність та недостатню кваліфікацію пілотів. Обидві "чорні скриньки" аварійного Superjet знайдено в нормальному стані.

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