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Франція покликала генсека НАТО і не тільки для обговорення допомоги Україні, - Reuters

Архівне фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони основних союзників України, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, обговорити допомогу Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Президент Еммануель Макрон зіткнувся з негативною реакцією з боку багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ до України на конференції щодо України в Парижі минулого тижня", - йдеться в матеріалі.

Reuters пише, що в Парижі планувалося провести подальшу конференцію за участю міністрів і високопоставлених дипломатів приблизно з 28 країн, але її було відкладено до відеодзвінка через критику з приводу того, що зустріч була занадто поспішною.

"Подальші дебати лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну", - йдеться в запрошенні, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Кого покликали на зустріч

Запрошення, розіслане від імені міністрів закордонних справ і оборони Франції, також адресоване генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Їх обох не запросили 26 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у відеодзвінку. У запрошенні йшлося про те, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення поставок і виробництва артилерійських боєприпасів.

Відправка західних військ

У заяві також ідеться, що партнери хочуть вивчити можливість надання підтримки за допомогою кіберзахисту, розмінування або розмінування, забезпечення безпеки кордону з Білоруссю та координації виробництва й обслуговування обладнання в Україні.

При цьому самі учасники не хочуть ставати учасниками війни. Також у запрошенні не згадується про відправлення небойових військ в Україну, що, на думку французьких чиновників, цілком можливо.

Спецсаміт у Парижі

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон зібрав близько 20 лідерів країн Євросоюзу. Головною темою стала подальша підтримка України на тлі ескалації Росії.

Зокрема, партнери домовилися про створення коаліції далекобійної зброї для нашої країни. Також вони обговорили можливість відправлення сухопутних військ до України. Такий варіант не виключив сам президент Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що міністри оборони та закордонних справ європейських країн проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні.

Більш детально про зустріч можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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