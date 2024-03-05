Франция позвала генсека НАТО и не только для обсуждения помощи Украине, - Reuters

"Президент Эммануэль Макрон столкнулся с негативной реакцией со стороны многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по Украине в Париже на прошлой неделе", - говорится в материале.

Reuters пишет, что в Париже планировалось провести дальнейшую конференцию с участием министров и высокопоставленных дипломатов примерно из 28 стран, но она была отложена до видеозвонка из-за критики по поводу того, что встреча была слишком поспешной.

"Дальнейшие дебаты лишь частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны затмевать нашу коллективную решимость поддержать Украину", - говорится в приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Кого позвали на встречу

Приглашение, разосланное от имени министров иностранных дел и обороны Франции, также адресовано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю. Их обоих не пригласили 26 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также примет участие в видеозвонке. В приглашении говорилось, что на встрече будут рассмотрены пути ускорения поставок и производства артиллерийских боеприпасов.

Отправка западных войск

В заявлении также говорится, что партнеры хотят изучить возможность оказания поддержки посредством киберзащиты, разминирования или разминирования, обеспечения безопасности границы с Беларусью и координации производства и обслуживания оборудования в Украине.

При этом сами участники не хотят становиться участниками войны. Также в приглашении не упоминается об отправке небоевых войск в Украину, что, по мнению французских чиновников, вполне возможно.

Спецсаммит в Париже

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон собрал около 20 лидеров стран Евросоюза. Главной темой стала дальнейшая поддержка Украины на фоне эскалации России.

В частности, партнеры договорились о создании коалиции дальнобойного оружия для нашей страны. Также они обсудили возможность отправки сухопутных войск в Украину. Такой вариант не исключил сам президент Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что министры обороны и иностранных дел европейских стран проведут встречу в Париже по обсуждению помощи Украине.

Более подробно о встрече можете узнать в материале РБК-Украина.