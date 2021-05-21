Франция и Германия выделят по 30 млн доз COVID-вакцин с другим странам

Франция и Германия в рамках европейской инициативы поделятся 60 млн доз вакцин от коронавируса с другими странами. Такое количество доз намерена предоставят страны до конца этого года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения продолжается. В рамках европейской инициативы, Франция обязуется поделиться по меньшей мере 30 млн доз различных вакцин до конца года и предоставить дополнительные финансы ACT-A (механизм под эгидой ВОЗ для доступности средств борьбы с эпидемией, - ред)", - заявил он. Обновлено: В свою очередь инициативу французского президента поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, передает издание ANI. "Я тоже хотела бы последовать примеру Франции и сказать, что до конца года мы предоставим еще 30 миллионов доз вакцин", - заявила Меркель.